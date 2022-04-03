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Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman'da üç katlı evin 2. katından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da üç katlı evin 2. katından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8.Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında ikamet eden ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sevgi T., üç katlı evlerinin 2. kat balkonunda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşen kadını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sevgi T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sevgi T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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