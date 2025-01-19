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Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da inşaatın 3. katında çalışan 62 yaşındaki İbrahim Dündar, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaattan aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatın 3. katında çalışan 62 yaşındaki İbrahim Dündar, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yüksekten düşerek ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Dündar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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