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Yüksekten düşen genç kız yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Yüksekten düşen genç kız yaralandı Van'da, genç kız, arkadaşları ile birlikte gezmek için çıktıkları Toprak Kalede dengesini kaybedip dilemesi sonucu ayağı kırıldı.

Yüksekten düşen genç kız yaralandı

VAN - Van'da, genç kız, arkadaşları ile birlikte gezmek için çıktıkları Toprak Kalede dengesini kaybedip dilemesi sonucu ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, B.S. isimli genç kız, gezmek için arkadaşları ile Topak Kaleye çıktı. Gezdikleri sıra dengesini kaybeden B.S., yaklaşık 3 metreden düşerek ayağını kırdı. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi B.S.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından sedyeye koydu. AFAD, UMKE, ve sağlık ekiplerinin yardımıyla indirilen B.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Van 3. Sayfa Haberler

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