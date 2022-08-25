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Yüksekten düşen engelli vatandaş ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Yüksekten düşen engelli vatandaş ağır yaralandı

Adıyaman'da, oturduğu binanın 4'üncü katından düşen engelli vatandaş ağır yaralandı.

Adıyaman'da, oturduğu binanın 4'üncü katından düşen engelli vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 3003 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan bedensel engelli Evren Akan (44), balkonda oturduğu esnada dengesini kaybederek büyük bir gürültüyle beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Evren Akan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri de incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Evren 3. Sayfa Haberler

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