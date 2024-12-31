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Yüksekova-Van Karayolunda Kaya Düşmesi: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Yüksekova-Van Karayolunda Kaya Düşmesi: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen kaya düşmesi olayında 12 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanırken, minibüste bulunan 11 kişi ise kurtuldu. Olay sonrası bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Yüksekova- Van karayolunda dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk ağır yararlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Van istikametinden Yüksekova istikametine yolcu taşıyan 30 YJ 152 plakalı minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etti. Olayda 12 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. Minibüste bulunan 11 kişi ise ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye karayolları, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olayda ağır yaralanan C.K., ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola düşen kaya parçaları için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Durumu öğrenen yaralı çocuğun ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, ekipler sürücüleri çok acil olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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