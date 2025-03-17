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Yüksekova-Van Karayolu'ndaki Kaya Düşmesi Vatandaşların El Birliğiyle Çözüldü

Yüksekova-Van Karayolu'ndaki Kaya Düşmesi Vatandaşların El Birliğiyle Çözüldü
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Yüksekova-Van Karayolu'nda dağdan kopan kaya parçaları yolun ortasına düştü. Sürücüler, Candemir Alim'in önderliğinde kaya parçalarını toplayarak büyük bir felaketten kurtuldu.

Yüksekova- Van Karayolu'nda bulunan Suüstü köyünün yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları yolun ortasına düştü. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Van Karayolu'nda bulunan Suüstü köyünün yakınlarında meydana geldi. Havaların ısınmasıyla dağlardaki eriyen karlar sonucu zemin yumuşayınca kaya parçaları karayoluna düştü. Yolda seyahat eden sürücüler, kaya parçalarının yolda olmasından dolayı bir süre durarak el birliğiyle çalışmaya başladı. Vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırarak seyahatlerine devam etti.

Örnek bir davranış sergileyen Candemir Alim isimli vatandaş, tüm sürücüleri durdurarak kaya parçalarının düştüğü yeri temizlemelerini sağlarken, sürücüleri büyük bir felaketten kurtardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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