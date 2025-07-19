Yüksekova-Van Kara Yolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yüksekova- Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı. - HAKKARİ