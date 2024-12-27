Yüksekova-Van Kara Yolunda Tır Şoförleri Mahsur Kaldı

Yüksekova- Van kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova-Van kara yolunda bulunan Yeniköprü'de yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar mahsur kaldı. Kardan dolayı ilerleyemeyen tır şoförleri, Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Öte yandan Hakkari ve Yüksekova'da kar yağışı sürerken şehir merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - HAKKARİ