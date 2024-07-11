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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

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Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sevi, ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, kendisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Başkan Sevi, geçirdiği 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre ilçenin tanınan ve sevilen simalarından olan Başkan Sevi, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi, olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Sevi'nin ailesi ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yüksekova Ameliyat Hakkari 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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