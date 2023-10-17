Yüksekova polisinden havadan ve karadan trafik denetimi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları trafik denetiminde 12 sürücüye 8 bin 860 TL cezai işlem uyguladı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları trafik denetiminde 12 sürücüye 8 bin 860 TL cezai işlem uyguladı.

İlçenin en işlek yollarında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dron destekli İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde yapılan denetimde, araçlar tek tek kontrol edildi. Uygulamada kuralları ihlal eden 12 sürücüye 8 bin 860 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama esnasında Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ise sürücülere 'SİBERAY' ile ilgili broşürler dağıtarak, sanal ortamda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ