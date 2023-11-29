Yüksekova'nın kent güvenliği 24 saat gözetim altında

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde kent güvenliği 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin en işlek yolları ve kalabalık noktalarını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile 24 saat gözeterek güvenliği sağlıyor. Polis memurların gözetimiyle yol ihlali, kemer kullanmayan, hız ihlali, cep telefonu kullanan sürücülere cezai işlem uygulanırken, kazaya karışan araçlar ise KGYS sayesinde tespit ediliyor.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, ilçenin tüm güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını belirterek, sürücülerin bu durumda daha dikkatli olmalarını istediler. Yüksekova Trafik Denetleme Büro Amiri İsmail Şahin, "Trafik kurallarına uymayarak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler üzerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi aracılığıyla denetimlerimizi yaparak, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlem uygulamaktayız. An itibariyle Yüksekova genelinde tespit etmiş olduğumuz 8 araca toplam 20 bin 516 TL cezai işlem uyguladık" dedi.