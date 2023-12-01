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Yüksekova Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

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Yüksekova Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

AFAD, UMKE, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katılımıyla Yüksekova Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği Yüksekova Devlet Hastanesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak için UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılarak ambulanslarla sahra hastanesine kaldırıldı.

Ardında hastanede çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmenin ardından zehirlenen kişileri kurtardı.

Yaşanan durumu gerçek sanan bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle saatlerce tatbikatı izledi.

Yapılan tatbikatla ilgili açıklama yapan Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Tabak, "Demirkonak köyünde 6.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Hastanemizin 3. kat cerrahi servisinde bir enkaz meydana gelmiştir. Ne yazık ki 2 çalışanımızı ve 1 hastamızı kaybettik. Hastanemizin afet planı aktife edilmiş olup özel alanlar açılmıştır. Gelen hastalar için afet trafik alanı kurulmuş ve tedavileri devam etmektedir. Çalışanlarımızın ve halkımızın telaşa kapılmamalarını ve rahat olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Yüksekova İtfaiye Hakkari 3. Sayfa Haberler

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