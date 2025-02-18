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Yüksekova'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yüksekova'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu'nda üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar bölgeye ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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