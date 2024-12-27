Yüksekova'da Yolcu Minibüsüne Dağdan Kaya Düşmesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünün ön camı, dağdan düşen kaya parçaları ile kırıldı. Minibüste bulunan 10 yolcu ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolunda bulunan Yeni köprü mevkinde meydana geldi. İzgar Düzen'in yönetimindeki 30 D 1017 plakalı yolcu minibüsü seyir halinde olduğu sırada dağdan kopan kaya parçaları aracın ön camına düşerek yürekleri ağza getirirken içinde bulunan 10 yolcu ölümden döndü.

"Tüneller acilen geçişlere açılmalı"

Yaşanan duruma tepki gösteren Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Yüksekova-Hakkari arası yolcu taşımacılığı yapan içinde 10 yolcu bulunan servis aracına Yeniköprü mevkinde dağdan kopan taşların düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Hemen hemen her gün dağdan kopan bu taşlar hem vatandaşların hemde servisçi esnafımızın can gövenliği açısından çok tehlike arz etmektedir. vatandaşların ve servisçi esnafımızın güvenliği açısından biran önce Tünellerden geçişlerin verilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" dedi. - HAKKARİ