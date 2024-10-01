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Yüksekova'da Yangında 10 Bin Bağ Ot Kül Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde meydana gelen yangında 10 bin bağ ot kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yüksekova'da 10 bin bağ ot kül oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde çıkan yangında 10 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saat 00.30 sıralarında Köprücük köyünde meydana geldi. İsa Cankurtaran, Orhan Cankurtaran ve Selim Karataş'a ait arazide istiflenen otlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında İsa Cankurtaran, Orhan Cankurtaran ve Selim Karataş'a ait toplam 10 bin bağ ot kül oldu.

Yüksekova'da Yangında 10 Bin Bağ Ot Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa

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