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Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda kapalı kasa kamyonette 35 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapalı kasa kamyonette 35 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 67 paket halinde toplamda 35 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs Ş.T. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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