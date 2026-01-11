Haberler

Yüksekova'da 30 kilo Skunk ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda hafif ticari bir kamyonette 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 30 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 10 Ocak 2026 tarihinde Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari kapalı kasakamyonette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 2 adet çuval içerisinde, 48 parça halinde toplam 30 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hakkari'de tüm kolluk birimleri; vatandaşların huzur ve güvenliği, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelesini kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
