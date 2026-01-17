Hakkari'de 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa hafif ticari kamyonette yaptığı aramada 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 16 Ocak 2026 günü yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde durumumdan şüphelenilen kapalı kasa hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada kamyonetin bagaj kısmına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette 56 parça halinde daralı ağırlığı 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında ise adli işlemlere başlanıldı. - HAKKARİ