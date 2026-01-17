Haberler

Hakkari'de 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, kapalı kasa hafif ticari bir kamyonette yaptıkları aramada 28 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa hafif ticari kamyonette yaptığı aramada 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 16 Ocak 2026 günü yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde durumumdan şüphelenilen kapalı kasa hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada kamyonetin bagaj kısmına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette 56 parça halinde daralı ağırlığı 28 kilo 600 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında ise adli işlemlere başlanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev