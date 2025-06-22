Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.00 sıralarında Yüksekova Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yüksekova Çevre Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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