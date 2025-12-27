Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Esendere yolunda bulunan Sarıtaş Tüneli'nde, plakası öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa