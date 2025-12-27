Haberler

Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı

Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esendere yolunda bulunan Sarıtaş Tüneli'nde, plakası öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Erkek arkadaşıyla eve gelen kadın, korkunç manzarayla karşılaştı
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Süper Lig devine tam 241 gole katkı yapan yıldız golcü