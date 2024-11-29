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Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir ticari araç bariyerlere çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Esendere karayolunda Kısıklı köyü yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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