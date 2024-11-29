Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir ticari araç bariyerlere çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Esendere karayolunda Kısıklı köyü yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.