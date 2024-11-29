Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma: Karşınızda enayi mi var?

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Esendere karayolunda Kısıklı köyü yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
img

Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
img

Başını örtüp poz verdi, beğen butonu çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.