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Yüksekova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Esendere yolu üzerine bulunan Kısıklı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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