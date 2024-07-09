Yüksekova'da trafik kazası: 13 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında minibüs ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı bir şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - HAKKARİ