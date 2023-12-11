Yüksekova'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ