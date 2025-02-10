Yüksekova'da Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan rutin uygulamalarda bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova ilçesinde yapılan rutin uygulamada, bir şahsın üst araması yapıldı. Aramada, şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet 7.65 fişek ve 2 adet extasy olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ