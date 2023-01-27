Yüksekova'da ruhsatsız diş kliniğine operasyon: 2 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işleten ve haksız kazanç elde eden 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçesinde 27 Ocak 2023 Cuma günü diş hekimliği ünvanlı ve meslek bilgisi olmadan insan sağlığını tehdit ederek ruhsatsız bir şekilde diş kliniği işleten ve haksız kazanç elde eden A.Z.S. ve F.A. isimli şahıslar tespit edilmiştir. Görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Sahte-izinsiz işletilen diş kliniğinde yapılan aramada toplamda bin 906 adet tıbbi işlemlerde kullanılan araç ve iş yerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Bahse konu 2 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi" denildi. - HAKKARİ