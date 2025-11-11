Yüksekova'da Nehil Sazlığı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Yangına bataklıktan dolayı karadan müdahalede sıkıntı yaşanırken, havadan 2 helikopter destek veriyor.

Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede devasa boyutlara ulaştı. Bataklık arazi nedeniyle itfaiye ve diğer ekiplerin araçları sazlığa giremezken, yöre halkı ve TEMA gönüllüleri 7'den 70'e ellerine aldıkları tahta parçalarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Diğer yandan ise yangına havadan helikopter desteği sağlandı. Dört gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan yangına, TEMA Vakfı gönüllüleri de canla başla katılarak söndürme çalışmalarına destek oldu.

"Yoğun dumanlar paniğe yol açtı"

İlçe merkezinden görülen yoğun dumanlar bölgede paniğe neden olurken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tüm ekipler teyakkuz durumuna geçti. Özellikle bataklık nedeniyle araçların alana girememesi ve giren araçların da mahsur kalması ciddi mağduriyetlere yol açtı.

"Bataklık ve zorlu şartlar müdahaleyi engelliyor"

Henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlığın orta kesiminde başlayan yangın, bölgenin zorlu arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmalarını ciddi ölçüde güçleştiriyor. Bu zorlu şartlara rağmen TEMA Vakfı gönüllüleri, tahta parçalarıyla yangının yayıldığı noktalara vurarak ilkel yöntemlerle müdahalede bulundu.

"Yangına helikopterli müdahale"

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bataklık araziye araçların girememesi nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Ekipler, tüm zorluklara rağmen yangına yaya olarak yaklaşmaya çalışarak canla başla mücadelelerini sürdürüyor. Ancak rüzgarın şiddeti ve bataklık zemin, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yangına bir yandan karadan müdahale edilirken, bir yandan da Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 adet helikopterle müdahale diliyor.

"Havadan müdahale hayati önem taşıyor"

Hakkari TEMA Vakfı sorumlusu Kenan Canan, bölgenin ekolojik önemine dikkat çekerek, "Yüksekova TEMA Temsilciliği ve gönüllüleri olarak, ilçemizin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Nehil Sazlığı'nda devam eden yangın bölgesine geldik. Yaklaşık dört gündür süren bu yangın, bölgedeki ekosisteme ve yüzlerce kuş türünün yaşam alanına ciddi zarar vermektedir. Nehil Sazlığı, ekolojik açıdan son derece değerli bir bölgedir. Ancak son günlerde meydana gelen yangınlar bu doğal zenginliği ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bölgenin bataklık yapısı nedeniyle karadan müdahale son derece güç bir şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle yangınların kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahale hayati önem taşımaktadır. Nehil Sazlığı sadece Yüksekova'nın değil, Türkiye'nin en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer almakta ve bölgenin ekolojik dengesine hayat vermektedir. Bizler, TEMA Vakfı Yüksekova Temsilciliği ve gönüllüleri olarak, yetkilileri bu konuda daha etkin önlemler almaya; vatandaşlarımızı ise doğal alanlara ve çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ