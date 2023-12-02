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Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda Yangın

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, birçok kuş türünün yaşadığı bölgede büyük tehlike oluşturuyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor. Bataklıktan dolayı araçlar giremezken, itfaiye ekipler yangın alanına giderek küreklerle söndürmeye çalıştılar.

Yangın, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda meydana geldi. Sazlıktan çıkan dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görüldü. Çevredeki köy sakinleri tarafından Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Olay yerine giden ekipler, devam eden yangını söndürmek için mücadeleleri sürüyor. Yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında çıktığı için araçlar bataklıktan dolayı müdahale edilmesini zorlaştırıyor. Ekipler güvenlik önlemlerini alırken, sazlıktaki yangın devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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