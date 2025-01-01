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Yüksekova'da Minibüsün Üzerine Düşen Kaya Parçası 12 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Yüksekova'da Minibüsün Üzerine Düşen Kaya Parçası 12 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
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Yüksekova-Van karayolunda bir minibüsün üzerine düşen kaya parçası nedeniyle ağır yaralanan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi.

Yüksekova- Van karayolunda minibüsün üzerine kaya parçasının düştüğü olayda ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Yüksekova- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana gelmişti. Van istikametinden Yüksekova istikametine yolcu taşıyan 30 YJ 152 plakalı minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etmiş, minibüste bulunan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş ağır yaralanmıştı.

12 yaşındaki Yasin, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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