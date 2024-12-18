Yüksekova'da Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kuruköy Yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 30 E 1154 plakalı minibüs, Tekin Çoban hakimiyetindeki 01 DJL 54 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu Tekin Çoban yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ