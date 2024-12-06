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Yüksekova'da Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Yüksekova'da Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Pizok TOKİ evleri yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan minibüs takla attı, araç içindeki 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Pizok TOKİ evleri yolunda kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu yaşanan kazada araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saat 22.30 sıralarında Pizok TOKİ evleri yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Çoçga yönetimindeki 27 BJE 32 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü. Araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine ve polis ekiplerine haber verdiler. Bölgeye giden ekipler ilk müdahalenin ardında yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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