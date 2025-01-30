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Yüksekova'da Kontrolden Çıkan Araç Yan Yattı: 2 Yaralı

Yüksekova'da Kontrolden Çıkan Araç Yan Yattı: 2 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RH 742 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki bir kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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