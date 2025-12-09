Haberler

Yüksekova'da korku dolu anlar: Kalorifer kazan dairesi cayır cayır yandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı yaşanmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova'nın Mezarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Özer isimli vatandaşa ait kalorifer kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede kazan dairesinin çatı kısmını saran alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi sonucu yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürülürken, kalorifer kazan dairesinin çatısında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaşanan olay sonrası Özer ailesi, itfaiye ekiplerine ve komşularına teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

