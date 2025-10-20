Yüksekova'da Jandarma Operasyonu: 999 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müşterek olarak düzenlediği operasyonda 999 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Boybey Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 999 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli M.S.D. (56) hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN