Yüksekova'da İntihar Teşebbüsü: Genç Kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 25 yaşındaki K.G., inşaat halindeki bir binanın 5. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle genç kurtarıldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızla güvenlik önlemleri alarak K.G.'yi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, intihar teşebbüsünde bulunan K.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yoğun çabalar sonucunda ikna edilmeye çalışılan genç, bir anlık dalgınlığından faydalanılarak polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla atlamadan kurtarıldı.

Ekiplerin başarılı müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kurtarıldıktan sonra sakinleştirilen K.G., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
