Yüksekova'da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde 'Esendere-1 Operasyonu' çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda kamu görevlisinin de bulunduğu organize suç şebekesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - HAKKARİ