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Yüksekova'da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yüksekova'da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinden düşerek yaralanan İlhan Diri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinden düşerek yaralanan İlhan Diri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine bağlı Yürekli (Herink) köyünde meydana geldi. Arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen İlhan Diri, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Diri, kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olay duyan Diri'nin yakınları ve dostları hastanesine akın etti. Diri'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi. Yapılacak otopsi işlemlerinden sonra Yüksekova Beşbulak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler

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