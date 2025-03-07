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Yüksekova'da Dereye Uçan Araçta Bir Kişi Yaralı, Diğerinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Dereye Uçan Araçta Bir Kişi Yaralı, Diğerinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralanırken, diğer kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralı kurtulurken, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye uçtu. Araçta bulunan 2 kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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