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Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ otu yandı

18 Aralık 2023 16:47 Güncelleme: 16:49 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ otu kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.