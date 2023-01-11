Yüksekova'da çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 bin bağ ot kül oldu.

Yüksekova'da çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Musa Barut'a ait samanlıkta meydana geldi. Saat 16.oo sularında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangını gören köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu Barut ailene ait 4 bin bağ ot kül oldu. Barut ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Cengiz Topel Caddesi üzerinde de 5 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürürdü.