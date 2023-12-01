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Yüksekova'da çıkan yangın maddi hasara yol açtı

1 Aralık 2023 22:40 Son Güncelleme: 22:42 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, sobadan kaynaklı olarak çıktı ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde büyük hasar meydana gelirken, Şahin ailesi ise köy sakinleri ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.