Yüksekova'da çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, sobadan kaynaklı olarak çıktı ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde büyük hasar meydana gelirken, Şahin ailesi ise köy sakinleri ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Yüksekova'da korkutan yangın
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgilere göre yangın, saat 09.00 sıralarında ilçenin Kadıköy köyünde meydana geldi. Ferhat Şahin'in evinde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Evde büyük hasar meydana gelirken, Şahin ailesi ise söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.