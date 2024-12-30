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Yüksekova'da Buzlanma Sebebiyle Kaza: 3 Yaralı

Yüksekova'da Buzlanma Sebebiyle Kaza: 3 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç bir kanala uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Yaşanan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza gece saat 02.00 sıralarında Yüksekova'nın Pizok TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 CVJ 655 plakalı araç seyir halinde olduğu sırada yoldaki gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol ortasında bulunan kanala uçarken, araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayı gören başka sürücüler hemen 112 sağlık çalışanları ve polis ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler araç içinde bulunan 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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