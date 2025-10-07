Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Yusuf Babat, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi sitesi yakınında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan Babat, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetti. Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Babat'ın cenazesi Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Babat'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ