Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 yaşındaki Yusuf Babat'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.T., R.G., U.Ş., T.T., R.T., M.T., S.T. ile M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.T., R.T., T.T., U.Ş. ve M.Ş. "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - HAKKARİ