Haberler

Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 21 yaşındaki Yusuf Babat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 yaşındaki Yusuf Babat'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.T., R.G., U.Ş., T.T., R.T., M.T., S.T. ile M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.T., R.T., T.T., U.Ş. ve M.Ş. "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe, savunmasıyla dikkatleri çekiyor! Mourinho'nun söyledikleri doğru çıktı

Mourinho'nun 6 hafta önce Göztepe için söyledikleri doğru çıktı
Vergi sisteminde kritik hamle! Bakan Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu

Vergi sisteminde kritik değişiklik! Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.