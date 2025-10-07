Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 21 yaşındaki Yusuf Babat'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.T., R.G., U.Ş., T.T., R.T., M.T., S.T. ile M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.T., R.T., T.T., U.Ş. ve M.Ş. "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - HAKKARİ