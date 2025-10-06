Haberler

Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 21 Yaşındaki Yusuf Babat Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da Bıçaklı Saldırı: 21 Yaşındaki Yusuf Babat Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Yusuf Babat, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babat'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmalar neticesinde bu sayı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
