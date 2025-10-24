Yüksekova'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Soryan İş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada V. K. isimli genç bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ