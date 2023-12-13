Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Baraj Sularında Bebek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Sulama Barajı'nda 1 haftalık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj suları içerisinde 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere yolu üzerindeki Dilimli Sulama Barajı'nda bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdir. Bölgeye sevk edilen ekipler çalışma başlattı. 1 haftalık olduğu tahmin edilen erkek bebek, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgede incelemeler sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Jandarma Hakkari Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title