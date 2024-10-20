Yüksekova'da Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybeden Hülya Düzen Toprağa Verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Hülya Düzen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşildere Mahallesi'nde bir inşaatta bekçilik yapmakta olan eşi Emirhan Düzen için yemek götüren Hülya Düzen isimli kadın, asansör boşluğuna düştü. Gelen ses üzerine olay yerine koşan Emirhan Düzen'in ayağının kayması sonucu o da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından karı koca Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hülya Düzen hayatını kaybederken, eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.

Akşam saatlerinde morga kaldırılan Düzen'in cenazesi, sabah saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ