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Yüksekova'da Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen Hülya Düzen hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan eşi Emirhan Düzen ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybederken, karısını kurtarmaya çalışan adam da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaata bekçilik yapan eşine akşam üzeri yemek götüren Hülya Düzen (49), asansör boşluğuna düştü. Onu kurtarmaya çalışan eşi Emirhan Düzen de asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yaralı karı-koca, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı müdahale rağmen Hülya Düzen hayatını kaybetti.

Emirhan Düzenin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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